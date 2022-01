Buongiorno dalla Borsa 24 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,30%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 14.438,4 punti, in forte calo del 2,75%.allunga timidamente il passo dello 0,24% e chiude a 27.588,4 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,19%, archiviando la giornata a 14.029,5 punti., che fanno un passo indietro. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,48%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,39%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,19%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,40%.Domani, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. Ancora negli Stati Uniti mercoledì i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli sempre degli Stati Uniti, in previsione giovedì.