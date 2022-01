Il punto sulle commodities 24 gennaio 2022 - [video]

petrolio

per il, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,63%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 86,11.per il, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,69%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,455.per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,37%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 4,243.per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 4,88%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 799. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 3,30%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 625,08. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 647,08.per la, che ha terminato la settimana in rialzo del 3,30%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.442,67. Rischio di discesa fino a 1.368,67 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.per l', in guadagno dello 0,88%, rispetto alla scorsa settimana. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.844,17, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.816,86. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.871,48.