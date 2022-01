Buongiorno dalla Borsa 26 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 34.297,73 punti; al contrario, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 14.149,12 punti, ritracciando del 2,48%.porta a casa un calo dello 0,44%, con chiusura a 27.011,3 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,83% e chiude la seduta a 13.683,9 punti., che mostrano buoni guadagni. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,42%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,25%; in luce, con un ampio progresso dell'1,28%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,49% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,56% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio degli Ordini beni durevoli, del PIL e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.