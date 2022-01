Scuola, lavorare oggi è pericoloso. Subito indennità di rischio biologico per il personale

"E' sempre più importante in questo momentouna specifica". Lo afferma in una intervista, Presidente del sindacato della scuola, notando che "la curva dei contagi continua a scendere molto lentamente ed il numero dei cotagi è ancora alto".. Lavorare a scuola oggi - sottolinea - è molto pericoloso per la salute del personale in primo luogo ed anche per la salute degli studenti"."Chiediamo che ilper garantire alle aule la, ma soprattuto per, risolvendo la questione con il distanziamento, visto che l'attuale vaccinazione non impedisce il contrasto del virus", afferma Pacifico."Noi siamo più che convinti - concliude - che il personale debba essere premiato e gli debba essere riconosciuto, come al personale sanitario, uno specifico indennizzo".