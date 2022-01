1 minuto in Borsa 31 gennaio 2022 - [video]

FTSE MIB

Prysmian

Saipem

oro

. Sulla stessa scia rialzista ildi Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,07%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -29,59%.Tra le materie prime, l'è sostanzialmente stabile su 1.792,3 dollari l'oncia.Tra ledi maggior peso, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 4,6% su base annuale, mentre si registrano 0,3% su base trimestrale. Questo pomeriggio l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI Chicago.Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre iltratta a 14.493,75 punti.