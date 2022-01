Elezioni RSU 2022, al via la presentazione liste. Appello del Presidente Anief per le candidature

nel prossimo triennio, ma anche della rappresentatività dei sindacati. Lo ricorda, Presidente del sindacato della scuola, segnalando che "è un momento importante di democrazia"."Ingià hanno offerto la propriaper presentarsi nelle liste Anief", ricorda il sindacalista, confermando che il sindacato "è disponibile per accogliere altre candidature in quest periodo". Per candidarsi si può presentare domanda sul sito del sindacato Pacifico ricorda che candidarsi "è importante per, per avere contranti giusti, contratti integrativi più giusti in ogni luovo di lavoro, ed anche per dareper la legalità, la giustizia, il rispetto del diritto europeo da parte del diritto nazionale"."Sono momenti importanti. Questa scelta deciderà lae quindi la, ma anche la scelta dei singoli candidati dentro i singoli luogi di lavoro. E' importante fare la scelta giusta e quindi candidarsi con anief per costruire una società giusta", cnclude il leader del sondacato.