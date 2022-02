Buongiorno dalla Borsa 1 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Ferrari

, con ilche avanza a 35.131,86 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 14.930,05 punti.conclude in progresso dello 0,28%, archiviando la sessione a 27.078,5 punti, mentre le Borse cinesi oggi sono chiuse per festività (Spring Festival)., che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,18%; ben impostata, che mostra un incremento dello 0,87%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,05%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,90% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,66%., pari a 2,9%.con valore pari a -5,5%. Stamattina sono in programma dalla Germania la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea quella del PMI manifatturiero.