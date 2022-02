Insegnanti di religione Cattolica, in Parlamento la proposta per stabilizzare i precari

"La soluzione trovata in Parlamento risponde a quello che chiede l'Europa ed anche a quello che chiede, cioè il". Lo afferma, Presidente del sindacato, a proposito di una proposta presentata in parlamento dai deputati di Fratelli d'Italia."Invitiamo tutti i parlamentari adpresentata dall'onorevole- sottolinea Pacifico - perché possa finalmente attivarsi unasul 50% per cento dei posti, per i precari, supplenti ed insegnanti di religione cattolica, che sono anche in possesso dell'idoneità diocesana"."Parallelamente al nuovo concorso, faremo in modo che, senza dimenticarsi però degli idonei all'ultimoconcorso del 2004, che devono essere ancora assunti"!."Tutti potranno essere assunti - conclude il sindacalista - se andiamo a modificare la quota delle immissioni ruolo, garantendo questa quota su tutti i posti vacanti e disponibili".