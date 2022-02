Buongiorno dalla Borsa 3 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Exprivia

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 15.139,74 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,06% e chiude a 27.241,3 punti mentre sono ancora chiuse le Borse cinesi di Shanghai e Shenzhen per festività (Spring Festival)., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%;avanza dello 0,27%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,71%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,31%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero, del PMI composito e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa del PMI composito dell'Unione Europea, in previsione ancora stamattina.