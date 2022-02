1 minuto in Borsa 7 febbraio 2022 - [video]

Iveco Group

Hera

oro

, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della sessione precedente., segna un buon incremento, che riporta un +0,8% rispetto al precedente. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,37%.Tra le materie prime, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%.Tra lepiù importanti, annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a -0,3%. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Italia. Mercoledì, sempre in Italia l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. È previsto sempre mercoledì dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre ilscambia a 14.687 punti.