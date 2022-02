Buongiorno dalla Borsa 7 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 35.089,74 punti; al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 14.694,35 punti.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,70% e chiude a 27.248,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,53%, terminando gli scambi a 13.328,1 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,44%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,64% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,09%. Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a -0,3%.Domani, in Italia, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa della Produzione industriale sempre dell'Italia, in previsione mercoledì. Sempre mercoledì è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.