Buongiorno dalla Borsa 8 febbraio 2022 - [video]

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 35.091,13 punti; al contrario, ilha perso lo 0,84%, terminando la seduta a 14.571,25 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,13%, archiviando la seduta a 27.284,5 punti.amplia la performance positiva dello 0,96% e chiude a 13.456,6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,33%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,97% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,14% sui valori precedenti.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Domani, sempre in Italia l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. Ancora domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Giovedì, ancora negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.