Concorsi, al via orali per scuola primaria. Anief a favore degli idonei

"Ci sono le prove orali per il concorso della scuola primaria e, finalmente, riusciremo ad avere i vincitori, ma l'Anief chiede di avere anche gli idonei". E' quanto afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, a proposito del concorso per gli insegnanti della scuola primaria."E' importante, in una procedura concorsuale, fare una graduatoria di merito, che vada a contemplare le posizioni di chiunque supera la prova concorsuale e quindi sia idoneo all'insegnamento. E' importante perché, fino all'anno scorso, abbiamo avuto tantissime cattedre scoperte"."Negli ultimi 10 anni Anief ha sempre chiesto l'inserimento degli idonei nelle graduatorie finali di merito", ricorda il sindacalista