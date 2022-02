Mobilità, Anief chiede le domande di trasferimento anche per i neoassunti da GPS

L'Anief chiede che iquest'anno possano farai trasferimenti. Lo ribadisce, Presidente del sindacato della scuola Anief, dichiarando "chiediamo che, nell'ipotesi di contratto sulla mobilità, ai 12.000 neoassunti dalla prima fascia delle graduatorie per le supplenze, sia consentita la presentazione della domanda per i trasferimenti"."Sono immessi in ruolo come tutti gli altri - ricorda il sindacalista - e quindi riteniamo che anche per loro si debba derogare a quel vincolotriennale che siamo riusciti, con l'ultima legge Sostegni Bis, a riportare a tre anni dai cinque previsti"."Riteniamo che, perché sono assunti come tutti gli altri, stanno facendo come tutti gli atti l'anno di prova ed hanno come tutti gli atti", conclude Pacifico.