Buongiorno dalla Borsa 10 febbraio 2022 - [video]

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,86%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 15.056,96 punti.conclude in progresso dello 0,42%, archiviando la sessione a 27.696,1 punti. Ottima performance per(+1,55%), che archivia la giornata a 13.531,3 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Composta, che cresce di un modesto +0,69%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,33%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,73% sul precedente. Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,23%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione, che dei Prezzi al Consumo. Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sul PIL dal Regno Unito.