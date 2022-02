Buongiorno dalla Borsa 11 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-1,47%) e si attesta su 35.241,59 punti in chiusura; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 14.705,64 punti, in netto calo del 2,33%.Oggi la Borsa diè chiusa per festività (National Day) mentre si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,73%, archiviando la giornata a 13.432,1 punti., che fanno un passo indietro. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,42%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,78%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,99%. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,70% sui valori precedenti.Pubblicato, pari a 4,9%, e, pari a 1%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.