Mobilità, Anief chiede di riaprire le trattative per migliorare il contratto

"La prima cosa è, anche chi è stato assunto dalle GPS - sottolinea il sindacalista - di poter presentare laper i trasferimenti. La seconda questione inserita sul tavolo della contrattazione è quella die consentire i trasferimenti sul 100% dei posti. Senza poi penalizzare chi nei trasferimenti interprovinciali, in passato, si è visto accogliere la domanda, ma non per la sede o la provincia che ha chiesto"."Questo, soprattutto, per non penalizzare chi assiste parenti, figli o genitori con la Legge 104, proprio perché è importante continuare a tutelare il loro diritto a questa assistenza", dice Pacifico, rimarcando che "con queste nuove regole chiare, il contratto potrebbe essere sottoscritto e potrebbe andare ad agevolare il diritto al lavoro oltre che il diritto alla famiglia".