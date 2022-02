1 minuto in Borsa 14 febbraio 2022 - [video]

Snam

, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso., che mette a segno un +1,66%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,57%.Sul mercato delle materie prime, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.856,1 dollari l'oncia.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Sono previsti ancora domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW, e dalla Spagna quello dei Prezzi al Consumo.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 14.077,75 punti.