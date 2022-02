Buongiorno dalla Borsa 14 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banco BPM

, in flessione dell'1,43% sul; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 14.253,84 punti, in forte calo del 3,07%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,23% e termina gli scambi a 27.079,6 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -1,55% e chiude la seduta a 13.224,4 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. In caduta libera, che affonda del 2,45%; soffre, che evidenzia una perdita dell'1,37%; pesante, che segna una discesa di ben -2,24 punti percentuali.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -4,47%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,63%.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Sempre domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice ZEW, e dalla Spagna quella dei Prezzi al Consumo.