Il punto sulle commodities 14 febbraio 2022 - [video]

derivato sul Gas

per il, in guadagno dell'1,27%, rispetto alla scorsa settimana La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 94,28, mentre il supporto più immediato si intravede a 90,73. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 97,83.per la, che ha terminato in rialzo del 2,91%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,775, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,666. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 12,24%. Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 3,868, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,201. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 5,29%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 817,33, mentre il primo supporto è stimato a 781,83. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 5,39%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 662,58, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 639,83. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 685,33.per la, che ha terminato la settimana in rialzo del 2,15%. Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.599,33. Possibile una discesa fino al bottom 1.575,08. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,81%. Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.871,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.