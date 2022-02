1 minuto in Borsa 15 febbraio 2022 - [video]

materie prime

spread

, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+4,95%).Torna a galoppare lo, che si posiziona a +165 punti, mentre il BTP a 10 anni riporta un rendimento dell'1,96%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a 54,3 punti, e, pari a 4,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio dei Prezzi alla Produzione. In Cina domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 14.555,5 punti.