Buongiorno dalla Borsa 15 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Intek Group

il, che scende a 34.566,17 punti, con uno scarto percentuale dello 0,49%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 14.268,59 punti, sui livelli della vigilia.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,79% e chiude a 26.865,2 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,76%, termina le contrattazioni a 13.123,2 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,38%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,40%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,46% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,33%., pari a 6,1%.con valore pari a -31.900 unità. Stamattina saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sul PIL dall'Unione Europea.