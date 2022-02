Buongiorno dalla Borsa 18 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

energia

ENI

, con ilche lascia sul terreno l'1,78%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 14.171,74 punti, ritracciando del 2,96%.porta a casa un calo dello 0,41%, con chiusura a 27.122,1 punti.allunga timidamente il passo dello 0,35% e chiude a 13.422,9 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,25%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,19% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,56%.Tra glirilevanti, in Francia annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,3%., lo stesso dato si attesta su 2,9%. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sulla Fiducia consumatori dall'Unione Europea, e il Vendita case esistenti dagli Stati Uniti.