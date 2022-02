Buongiorno dalla Borsa 21 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 34.079,18 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 14.009,54 punti. Oggi la Borsa americana rimarrà chiusa per festività (Washington's Birthday).Ribasso per, in flessione dello 0,78%, termina le contrattazioni a 26.910,9 punti.conclude in progresso dello 0,27%, archiviando la sessione a 13.459,7 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,97%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,59%; ben impostata, che mostra un incremento dello 0,73%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,36% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,58%.È previsto domani dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione ancora domani. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti.