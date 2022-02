Buongiorno dalla Borsa 22 febbraio 2022 - [video]

Tokyo

Chiusa ieri la Borsa di New York per festività.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,71% e termina gli scambi a 26.449,6 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 13.471,2 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,19%; sotto pressione, che accusa un calo dell'1,14%; in perdita, che scende dell'1,85%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,06%. Rosso per, che sta segnando un calo del 3,53%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. In Germania sempre stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti.