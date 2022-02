Notizie dal Forex 24 febbraio 2022 - [video]

EUR/USD

USD/YEN



GBP/USD

EUR/YEN

L’euro si deprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1152 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1038. L'economia dell'Eurozona ha registrato una performance positiva a febbraio 2022, grazie all'allentamento delle restrizioni anti Covid-19.Il biglietto verde consolida il rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 115,03, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 116,04. Si rafforza come previsto l'economia americana nel quarto trimestre 2021, con il dato del PIL confermato al 7%.Il biglietto verdeLa sterlina di deprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3343 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3270. Diminuisce la fiducia dei consumatori americani a febbraio, che ha segnalato una discesa a 110,5 punti.L’euro si muove in forte ribasso nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 128,28, con la nuova resistenza vista a 129,56. Attesa in peggioramento l'attività della manifattura in Giappone, che ha indicato un valore di 52,9 punti nel mese di febbraio.