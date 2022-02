Buongiorno dalla Borsa 25 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

chimico

Aquafil

, con ilche ha messo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 13.974,67 punti.Brilla, in aumento dell'1,95%, chiude a 26.476,5 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,2% e chiude la seduta a 13.252,2 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%; buona performance per, che cresce dell'1,06%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,55%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,11% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,19%.Annunciati in Francia, pari a 0,7%, e, che si attesta su 3,6%. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sugli Ordini beni durevoli.