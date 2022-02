Mobilità, Anief rivendica il diritto dei 12mila neoassunti dalle GPS al trasferimento

"Il problema della mobilità è molto sentito. Quest'anno in tantissimi, anche i neoassunti negli ultimi due anni, finalmente, potranno fare la domanda. Rimangono, però, purtroppo i 12mila assunti dalle Gps". È quanto denuncia il"Siamo più che convinti che loro abbiano diritto al trasferimento. Quindi – prosegue– come Anief chiediamo che possano trasferirsi come tutti gli altri e lotteremo, eventualmente anche con un ricorso, affinché sia riconosciuto anche a loro il diritto di ricongiungersi con la loro famiglia".