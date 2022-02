Buongiorno dalla Borsa 28 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Unicredit

, con ilin rialzo del 2,51%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,53% termina a quota 14.189,16 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 26.526,8 punti.amplia la performance positiva dell'1,21% e chiude a 13.412,9 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pesante, che segna una discesa di ben -2,05 punti percentuali; sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,89%; seduta negativa per, che scende del 2,07%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -5,00%. Rosso per, che sta segnando un calo del 7,93%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 7,4%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PMI Chicago. Domani, in Germania, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. Si attende ancora dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora domani nel pomeriggio.