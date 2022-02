Il punto sulle commodities 28 febbraio 2022 - [video]

greggio

per il, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell', mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 92,52. Primo supporto visto a 91,13.per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'1,61%. Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test della resistenza individuata a 2,76.per il, che guadagna bene e porta a casa un +0,95%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,659. Primo supporto a 4,393.per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 4,91%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza individuata a 917,58.per ilche, afine settimana, avanza di poco a +0,65%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase rialzista, con possibili nuovi rallentamenti.per il, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,28%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.646,5.per il, che chiude la settimana in flessione dello 0,30%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.901,31.