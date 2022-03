Buongiorno dalla Borsa 1 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,49%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 14.237,81 punti.amplia la performance positiva dell'1,20% e chiude a 26.844,7 punti.allunga timidamente il passo dello 0,32% e chiude a 13.455,7 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Poco mosso, che mostra un -0,16%; composta, che cresce di un modesto +0,47%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,04%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,37% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,10%.Pubblicato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 52,7 punti. È previsto questo pomeriggio sia dalla Germania che dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa del PMI manifatturiero dell'Unione Europea, in previsione ancora stamattina.