Mobilità, al via le domande per un milione di lavoratori della scuola

Un'altra cosa importante per il leader dell'Anief è abolire la riserva delle aliquote. "Il 25% dei posti – ha spiegato Pacifico – sono riservati ai trasferimenti non permetterà a molti di vedere accolta la loro domanda anche se la legge dice che si deve fare sul 100% dei posti. Anche per questo Anief ricorre. Inoltre chi ha i bambini fino a 3 anni ha diritto a usufruire dell'Istituto dell'assegnazione temporanea previsto per tutti i dipendenti pubblici, per non parlare della 104. Sono, insomma, tanti i motivi per i quali non si è contenti di questo contratto sulla mobilità".







"Sulla mobilità, come Anief, siamo convinti che si siano commessi alcuni errori perché ci sono alcuni esclusi. Stiamo aprendo sportelli in tutta Italia ed è possibile chiedere una consulenza su come, attraverso le credenziali Spid, accedere al sistema online, su quali sono le dichiarazioni da fare, i moduli da compilare, sia per i trasferimenti che per i passaggi di ruolo". È quanto affermato ilcommentando il"Sicuramente – ha sottolineato Pacifico – ci sono deglie per i quali Anief con il suo ufficio legale ha già deciso di predisporre delle vertenze legali per ottenere il diritto al trasferimento. Tra questi esclusi ci sono, purtroppo, i 12mila che sono stati assunti attraverso le Gps. La motivazione è che hanno un contratto a tempo determinato ma questa non è una giustificazione in quanto stanno facendo l'anno di prova come gli altri colleghi che invece possono presentare la domanda. Siamo più che convinti che questi colleghi abbiano diritto a presentare la domanda e il sindacato Anief ha predisposto un apposito modello cartaceo".