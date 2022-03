1 minuto in Borsa 3 marzo 2022 - [video]

tecnologia

telecomunicazioni

Euro / Dollaro USA

, che fanno un passo indietro.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,56% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto(-7,06%).Tra i principali cambi, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%.Tra ledi maggior peso, annunciati in Unione Europea, pari a 6,8%, e, che si attesta su 55,5 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero e del PMI servizi.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 14.199,25 punti.