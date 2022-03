Buongiorno dalla Borsa 3 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,79%), che raggiunge i 33.891,35 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 14.243,69 punti.lievita dello 0,70% e archivia la seduta a 26.577,3 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,05% e chiude a 13.347 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,22%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,38%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,42% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa del PMI composito dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio dell'ISM non manifatturiero.