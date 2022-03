Buongiorno dalla Borsa 4 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca Finnat

, che termina con un calo dello 0,29% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 14.035,21 punti, in calo dell'1,46%.Affonda sul mercato, che esibisce un -2,23% e chiude la seduta a 25.985,5 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,09%, archiviando la giornata a 13.201,8 punti., assieme agli altri Eurolistini. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%; seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,78%; vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,56%. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,35% sui valori precedenti.In Francia, il valore della Produzione industriale è 1,6%. In Giappone, annunciato il Tasso di Disoccupazione, pari a 2,8%. Stamattina saranno diffusi il dato sulle Vendite al Dettaglio dall'Unione Europea, e il dato sul PIL dall'Italia.