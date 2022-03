1 minuto in Borsa 7 marzo 2022 - [video]

Tenaris

Stellantis

oro

, colpiti da vendite sparse.di Milano, troviamo(+12,60%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,89%.Sul mercato delle materie prime, l'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,64%.Tra glirilevanti, distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio della Germania, pari a 2%. Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base trimestrale che per quella annuale. È previsto sempre domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 13.747,75 punti.