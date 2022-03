Buongiorno dalla Borsa 7 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul parterre lo 0.53%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 13 837.83 punti, in calo dell'1.41%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2.94% e termina gli scambi a 25 221.4 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -3.43% e chiude la seduta a 12 573.4 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4.61%; pesante, che segna una discesa di ben -2.25 punti percentuali; in perdita, che scende del 4.29%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -11.32%. Rosso per, che sta segnando un calo del 13.87%.Distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio della Germania, pari a 2%. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. Si attende dalla Germania la diffusione della Produzione industriale, previsto sempre domani.