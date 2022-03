Pensioni, per Anief il riscatto della laurea deve essere a carico dello Stato

"Non è possibile continuare a pensare di riscattare gli anni di laurea, ancorché in maniera agevolata, pagando dai 20 ai 40 mila euro", Lo ribadisce Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, parlando di pensioni.In base a quanto stabilito dall'INPS il riscatto della laurea in forma agevolata può costare 5mila euro l'anno per un totale di 25mila euro per l'intero corso di laurea, mentre il riscatto ordinario può arrivare fino a 100mila euro."Lo Stato è responsabile e debitore rispetto a questi anni di formazione", ribadisce Pacifico, spiegando che "se ci vuole la laurea per insegnate, allora questo titolo deve essere riscattato gratuitamente per andare in pensione e gli oneri contributivi devono essere pagati dallo Stato".