Buongiorno dalla Borsa 10 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Unicredit

, con il, che mette a segno un guadagno del 2,00%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 13.742,2 punti.Ottima performance per(+3,94%), che archivia la giornata a 25.690,4 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,12% e chiude a 12.107,2 punti., che fanno un passo indietro. Scivola, con un netto svantaggio dello 0,78%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,20%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,29%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dei Prezzi al Consumo.