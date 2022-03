Buongiorno dalla Borsa 11 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

, che termina con un calo dello 0,34% sul; sulla stessa linea, ilha perso l'1,10%, terminando la seduta a 13.591 punti.Affonda sul mercato, che esibisce un -2,05% e chiude la seduta a 25.162,8 punti. Brilla, in aumento del 2,18%, chiude a 12.371 punti., che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,49%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,88%;avanza dello 0,46%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,20% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,62%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 7,6%. In Germania, lo stesso dato si attesta su 5,1%. I mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.