Buongiorno dalla Borsa 14 marzo 2022 - [video]

, con ilche lima lo 0,69%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 13.301,83 punti.conclude in progresso dello 0,58%, archiviando la sessione a 25.307,8 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -3,08% e termina gli scambi a 12.063,6 punti.La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni e scambiano in territorio positivo. Su di giri(+1,84%); senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; composta, che cresce di un modesto +0,52%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,74% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,60%.Distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio della Spagna, pari a -0,3%. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW e dalla Francia la diffusione dei Prezzi al Consumo, mentre in Unione Europea sarà pubblicata la Produzione industriale.