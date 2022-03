Il punto sulle commodities 14 marzo 2022 - [video]

greggio

Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,49%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia unIn forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -6,22%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dellarestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano unaRibasso per il, che archivia la settimana mostrando una perdita del 2,85%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,885.Ribasso scomposto per il, che. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.198,58.Bene il, con un rialzo dell'1,26%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 772,17.Settimana vivace per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,15%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.706,92.Balza in avanti l', che. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 2.028,67.