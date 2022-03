Decreto Sostegni Ter, approvato emendamento per aggiornamento GPS prossimo anno scolastico

, le Graduatorie provinciali per le supplenze, che avverrà quest'anno, come previsto da un, approvato in commissione cultura e istruzione del Senato."Sull'aggiornamento delle GPS è molto importante il decreto che è stato approvato", afferma, Presidente del sindacato, aggiungendo ": più di 400mila insegnanti attualmente inseriti nelle Graduatorie per le supplenze hanno avuto finalmente la certezza che, valido per il prossimo biennio"."E' un segno anche di rispetto in base al principio di affidamento edche lo ha chiesto da sempre", conclude il sindacalista.