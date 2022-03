Il punto sulle commodities 21 marzo 2022 - [video]

petrolio

greggio

carburante

Future sul Natural Gas

derivato sul Gas

derivato sul grano

grano

granoturco

derivato sul mais

Soia

derivato sui semi di soia

oro

per il, che perde terreno, mostrando una. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 108,1, mentre il primo supporto è stimato a 98,56. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.per il, che archivia la settimana con una. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,324, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,05. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,599.per il, che ha chiuso la settimana in. L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,015 e primo supporto individuato a 4,687. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.per il, che perde terreno, mostrando una. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza individuata a 1.101,67.per il, che perde terreno, mostrando una. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase rialzista, con possibili nuovi rallentamenti.per la, che archivia la settimana con una f. Il grafico a breve delmostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 1.674,5. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione rialzista con primo ostacolo a quota 1.695,5.per l', che archivia la settimana con una. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.944,68.