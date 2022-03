CARD DOCENTI, prima sentenza storica del tribunale di Torino

"È importante questa decisione del tribunale di Torino, la prima dopo il Consiglio di Stato. È un piccolo segno di attenzione verso i precari della scuola italiana a cui viene concesso il bonus". Commenta così illa. La sentenza – che arriva dopo il Consiglio di Stato che ha cambiato orientamento a seguito della remissione in Corte di giustizia europea della questione comunitaria – riguarda ilIl Giudice ha assegnato al docente che aveva presentato ricorso i 500 euro dell'annualità corrente, più quelli delle cinque supplenze annuali precedenti, per un totale di 3mila euro di risarcimento."Una decisione – ha sottolineato– che ci ricorda ancora oggi come i precari della scuola italiana siano discriminati. Sono discriminati sul fronte delle ferie, dei permessi, degli scatti di anzianità, ma soprattutto rispetto a una parità di trattamento, giuridica ed economica, che oggi a loro è negata dal contratto e che noi come Anief – ha ribadito il leader del sindacato – vogliamo cambiare andando a riscrivere il contratto nazionale".Dopo i docenti, ora, per Pacifico, "lo stesso diritto deve essere riconosciuto anche al personale Ata e agli educatori".