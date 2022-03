1 minuto in Borsa 28 marzo 2022 - [video]

Saipem

Leonardo

oro

, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.di Milano, troviamo(+7,30%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.Tra le principali materie prime, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.929,8 dollari l'oncia.Domani, in Spagna, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione del Giappone, in previsione ancora domani. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia consumatori. Mercoledì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 14.760,75 punti.