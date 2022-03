Buongiorno dalla Borsa 28 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,44%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 14.754,31 punti, sui livelli della vigilia.Ribasso per, in flessione dello 0,73%, termina le contrattazioni a 27.943,9 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -1,89% e chiude la seduta a 12.072,7 punti., mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro, dove prevalgono i buyers. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,47%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,24%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,05%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,70% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,68%.È previsto domani dalla Spagna l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. In Giappone sempre domani i mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio. In Germania mercoledì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.