1 minuto in Borsa 29 marzo 2022 - [video]

viaggi e intrattenimento

telecomunicazioni

spread

, al pari delle principali Borse Europee che scambiano in positivo.Buona la performance a Milano del comparto(+3,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -0,57%.Lieve peggioramento dello, che sale a +154 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,21%.Tra glirilevanti, in Spagna, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,7%. Pubblicato il Tasso di Disoccupazione del Giappone, pari a 2,7%. I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani nel pomeriggio.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 15.017 punti.