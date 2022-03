Buongiorno dalla Borsa 29 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

suldello 0,27%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 14.987,4 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,1%, terminando la sessione a 28.252,4 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,02%, archiviando la giornata a 11.949,9 punti., mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro, dove prevalgono i buyers. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,09%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,58%; in luce, con un ampio progresso dell'1,12%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,13% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,35%.In Spagna, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,7%. Annunciato il Tasso di Disoccupazione del Giappone, pari a 2,7%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. Domani nel pomeriggio, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.