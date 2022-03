Contratto scuola, i soldi stanziati dal Governo non bastano. Stipendi sei volte sotto inflazione

Il sindacato della scuola Anief torna sul problema dell'inadeguatezza degli stipendi degli insegnanti italiani, in vita del prossimo rinnovo del contratto."Il Governo ha stanziato alcune risorse, ma queste non sono utili per poter adeguare gli stipendi all'inflazione", affewrma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato, ricordando che "mancano 25mila euro di arretrati per ogni lavoratore della scuola, rispetto ai 3mila che sono stati stanziati"."Mancano 272 euro mensili - rimarca il sindacalista - da aggiungere ai 107 euro che il governo ha messo nell'ultima Legge di Bilancio"."Come Anief chiediamo quindi di ancorare gli stipendi all'inflazione, perché è assurdo che si lavora per 15 anni ma gli stipendi sono sempre lontani dall'aumento del costo della vita", conclude Pacifico.